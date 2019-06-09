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В мае админграницу с Крымом пересекали на 40% чаще - МВОТ

Воскресенье, 9 июня 2019, 06:08

В течение мая 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 197 795 человек - на 39,78% больше по сравнению с апрелем.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что в течение мая админграницу пересекли 32 136 транспортных средств - на 39,84% больше по сравнению с апрелем.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной Украины пересекли 49 254 человек и 9 767 единиц транспортных средств, в обратном направлении 50 503 человек и 9 760 единиц транспортных средств.

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной Украины - 43 926 человек и 4 708 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 43758 человек и 4426 единиц транспортных средств.

КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной Украины - 5676 человек и 1880 единиц транспортных средств, в обратном направлении - 4768 человек и 1595 единиц транспортных средств.

Вместе с тем, по данным МВОТ, линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях в мае пересекли 1 203 400 человек, из них через КПВВ в Донецкой области - 896 300 человек, через КПВВ "Станица Луганскач" - 307 100 человек.

По сравнению с апрелем зафиксировано увеличение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 6,86%.

Украинская правда

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Темы: МВОТКрым
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