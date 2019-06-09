В Казахстане начались внеочередные президентские выборы

163 просмотра
Воскресенье, 9 июня 2019, 06:56

В Казахстане в воскресенье в 7:00 по местному времени (4:00 по Киеву) открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.

Об этом сообщает DW.

На пост президента претендуют 7 кандидатов: и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, писатель Садибек Тугел, представитель профсоюзов Амангельды Тасхипов и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то будет назначен второй тур. В нем примут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Напомним:

  • 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
  • Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до того руководил парламентом.
  • Последний раз был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей.
  • Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.
  • Временным президентом страны стал спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Казахстан виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Поставки сжиженного газа в Украину из Казахстана приостановлены — СМИ 24 мая 2019, 22:03
Выборы президента Казахстана: ЦИК снял кандидата, провалившего экзамен по языку 2 мая 2019, 15:52
В Казахстане задержали десятки людей: призывали бойкотировать президентские выборы 1 мая 2019, 17:14
Все новости
Главные новости
Алкогольный фальсификат с "ЛНР" контрабандой поставляют в ЕС - СМИ
"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду
Лишь четверть закарпатцев хотят жить в унитарной централизованной Украине - опрос
Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили
Все новости
holiday

Как отдыхать правильно

Instagram дня

Нескучное вегетарианство от 16-летнего парня

социум

5 вещей, которые сознательные чайлд-фри хотят рассказать каждому

Поиск по сайту
Архив
Весь архів