В Казахстане начались внеочередные президентские выборы

В Казахстане в воскресенье в 7:00 по местному времени (4:00 по Киеву) открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.

Об этом сообщает DW.

На пост президента претендуют 7 кандидатов: и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, писатель Садибек Тугел, представитель профсоюзов Амангельды Тасхипов и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то будет назначен второй тур. В нем примут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Напомним: