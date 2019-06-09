В Казахстане начались внеочередные президентские выборы
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Воскресенье, 9 июня 2019, 06:56
В Казахстане в воскресенье в 7:00 по местному времени (4:00 по Киеву) открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.
Об этом сообщает DW.
На пост президента претендуют 7 кандидатов: и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, писатель Садибек Тугел, представитель профсоюзов Амангельды Тасхипов и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.
Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то будет назначен второй тур. В нем примут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.
Напомним:
- 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
- Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до того руководил парламентом.
- Последний раз был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей.
- Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.
- Временным президентом страны стал спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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