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США обеспокоены требованиями декларирования членов международных набсоветов госпредприятий

Воскресенье, 9 июня 2019, 09:12

Посольство США в Украине обеспокоено действующими требованиями к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для госслужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требования электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В диппредставительстве считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, "не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Напомним:

  • Конституционный суд Украины 6 июня принял решение, которым признал несоответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", касающихся электронного декларирования лиц, участвующих в мероприятиях по предотвращению и / или противодействию коррупции (общественных активистов).
  • Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали это решение КС.

Темы: СШАдекларации
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