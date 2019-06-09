США обеспокоены требованиями декларирования членов международных набсоветов госпредприятий

Посольство США в Украине обеспокоено действующими требованиями к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для госслужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требования электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В диппредставительстве считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, "не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Напомним: