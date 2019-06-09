Саакашвили теперь спрашивает людей, объединяться ли с Гриценко
Воскресенье, 9 июня 2019, 09:47
Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили спрашивает сторонников в Facebook об их отношении к возможному объединению партии с партией Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" на досрочных выборах в ВР.
Об этом он написал в субботу на своей странице в соцсети.
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - отметил Саакашвили.
Напомним:
- В субботу лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что рассматривает возможность объединения с партией Саакашвили "Рух нових сил" для совместного участия политсил на досрочных парламентских выборах.
- "Как Вы думаете, создание общей команды с РНС и наше общее участие в выборах - на пользу Украине?", - спросил Гриценко своих читателей в Facebook.
- 8 июня Саакашвили заявил, что партия "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно, чтобы не "выбирать из разных сортов дерьма".
- 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили стать главой партии.
- В свою очередь Саакашвили от предложения Кличко отказался.
- Перед этим Саакашвили спросил пользователей Facebook, идти ли ему на выборы в парламент с командой Кличко.
Украинская правда