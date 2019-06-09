Саакашвили теперь спрашивает людей, объединяться ли с Гриценко

Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили спрашивает сторонников в Facebook об их отношении к возможному объединению партии с партией Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" на досрочных выборах в ВР.

Об этом он написал в субботу на своей странице в соцсети.

"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - отметил Саакашвили.

Напомним: