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Москаль вышел из партии Порошенко

Воскресенье, 9 июня 2019, 10:28
Москаль вышел из партии Порошенко

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль написал заявление о выходе из партии "Солидарность".

Как сообщается на сайте Москаля, заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу.

 

Москаль также заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской теорганизации партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.

Украинская правда

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Темы: МоскальСолидарность
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