Москаль вышел из партии Порошенко

8086 просмотров
Воскресенье, 9 июня 2019, 10:28

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль написал заявление о выходе из партии "Солидарность".

Как сообщается на сайте Москаля, заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу.

 

Москаль также заявил о сложении полномочий председателя Закарпатской теорганизации партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Москаль Солидарность


powered by lun.ua
Материалы по теме
Москаль уходит в отставку 23 апреля 2019, 10:40
Москаль объявил на Закарпатье дополнительный выходной, ждут Порошенко 9 марта 2019, 19:32
Будапешт перенес выдачу венгерских паспортов из Берегово – Москаль 12 ноября 2018, 11:44
Все новости
Главные новости
Москаль вышел из партии Порошенко
ООС: Боевики били из минометов, БМП, танка и гранатометов, 1 раненый
"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду
Лишь четверть закарпатцев хотят жить в унитарной централизованной Украине - опрос
Все новости
здоровье

Чай для успокоения: травяные напитки из ромашки, имбиря, мелиссы, зверобоя

Фото

На какие эмоции способен поцелуй

здоровье

Сколько шагов надо ходить, чтобы снизить риск смерти у пожилых женщин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів