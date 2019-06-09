Кризис в Молдове: Евросоюз признал коалицию и новое правительство
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Воскресенье, 9 июня 2019, 17:56
Европейский союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства Молдовы.
Об этом говорится в заявлении комиссара по вопросам соседства Иоганнеса Гана и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Могерини, текст которого есть в распоряжении Европейской правды.
"Европейский союз всерьез учел решения, принятые накануне (в субботу) парламентом Республики Молдова, включая создание правительственной коалиции", - заявили Ган и Могерини, окончательно встав на сторону новой коалиции Соцпартии и блока ACUM.
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