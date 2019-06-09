Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кризис в Молдове: Евросоюз признал коалицию и новое правительство

Воскресенье, 9 июня 2019, 17:56

Европейский союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства Молдовы. 

Об этом говорится в заявлении комиссара по вопросам соседства Иоганнеса Гана и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Могерини, текст которого есть в распоряжении Европейской правды.

"Европейский союз всерьез учел решения, принятые накануне (в субботу) парламентом Республики Молдова, включая создание правительственной коалиции", - заявили Ган и Могерини, окончательно встав на сторону новой коалиции Соцпартии и блока ACUM.

Некоторое время западные партнеры уклонялись от заявлений о легитимности нового главы правительства Майи Санду, заявление топ-представителей ЕС стала первым. 

"Европейский союз выражает готовность работать с демократическим легитимным правительством на базе взаимного стремления к реформам и ключевых принципов Соглашения об ассоциации", - говорится в заявлении ЕС.

Подчеркнув, что ЕС исходит из решений, принятых в субботу, в Брюсселе призвали все стороны найти выход из кризиса путем диалога между парламентерским силами, в число которых входит также Демпартия.

Читайте также: 

На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины

Напомним,

  • В субботу парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречаная) и назначило правительство во главе с проевропейской премьером Майей Санду. Предыдущая власть считает все субботние решение парламента нелегитимным.
  • Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

Темы: МолдовавластьЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: