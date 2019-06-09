Кризис в Молдове: Евросоюз признал коалицию и новое правительство

Европейский союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства Молдовы.

Об этом говорится в заявлении комиссара по вопросам соседства Иоганнеса Гана и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Могерини, текст которого есть в распоряжении Европейской правды.

"Европейский союз всерьез учел решения, принятые накануне (в субботу) парламентом Республики Молдова, включая создание правительственной коалиции", - заявили Ган и Могерини, окончательно встав на сторону новой коалиции Соцпартии и блока ACUM.

Некоторое время западные партнеры уклонялись от заявлений о легитимности нового главы правительства Майи Санду, заявление топ-представителей ЕС стала первым.

"Европейский союз выражает готовность работать с демократическим легитимным правительством на базе взаимного стремления к реформам и ключевых принципов Соглашения об ассоциации", - говорится в заявлении ЕС.

Подчеркнув, что ЕС исходит из решений, принятых в субботу, в Брюсселе призвали все стороны найти выход из кризиса путем диалога между парламентерским силами, в число которых входит также Демпартия.

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Напомним,