Кризис в Молдове: Евросоюз признал коалицию и новое правительство

Европейский союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства Молдовы.

Об этом говорится в заявлении комиссара по вопросам соседства Иоганнеса Гана и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Могерини, текст которого есть в распоряжении Европейской правды.

"Европейский союз всерьез учел решения, принятые накануне (в субботу) парламентом Республики Молдова, включая создание правительственной коалиции", - заявили Ган и Могерини, окончательно встав на сторону новой коалиции Соцпартии и блока ACUM.

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