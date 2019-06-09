В ДТП на Львовщине пострадали 16 человек - полиция

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Воскресенье, 9 июня 2019, 18:14

В результате ДТП на Львовщине с участием нескольких автомобилей травмы получили 16 человек.

Об этом 9 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным полиции, авария произошла 8 июня около 18:00 на автодороге Львов-Тернополь на Объездной дороге в Золочеве.

Предварительно, произошло столкновение грузовика "ГАЗ" с микроавтобусом "Мерседес Бенц": бочка, которую перевозил водитель "ГАЗа", выпала и повредила автомобили "Шевроле Каптива" и "Хонда СРВ", после этого грузовик столкнулся с автомобилем "Опель Комбо".

 
фото - отдел коммуникации полиции Львовской области.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водители "Мерседеса" и "Опеля", а также 12 пассажиров микроавтобуса в возрасте 38-67 лет, жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и Тернополя. Также травмы получили пассажир "Опеля", 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "ГАЗа", 48-летний житель Бугского района", - сообщили в полиции.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством).

Украинская правда

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Темы: ДТП Львовщина полиция жертвы


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