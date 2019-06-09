Боевики нарушили тишину 14 раз, стреляли из тяжелого вооружения

В воскресенье в зоне проведения операции объединенных сил пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 14 раз.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрелы велись с применением 122-мм артиллерийских систем, запрещенных Минскими соглашениями, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Позиции ООС обстреляли в районе с.Водяное с направления Азова и Веселого, в районе н.п.Павлополь с направления н.п.Украинское, вблизи Верхнеторецкого со стороны н.п. Михайловка, а также в районе н.п.Талаковка и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи н.п. Новолуганское,

Новоалександровка и Зайцево.