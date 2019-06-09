В начале недели Украину зальет и прогреет до +34
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Воскресенье, 9 июня 2019, 22:24
В понедельник, 10 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, ясно - только в восточных областях и в Крыму.
Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, днем в центральных, южных и восточных регионах воздух прогреется до +31 ... 33 градусов, ночью до +22. На остальной территории ожидается +26...+30, на западе +25...+27, ночью +15...+17, местами до +21 градуса.
11 и 12 июня дожди и грозы отступят в северные и западные регионы, температура на востоке и юго-востоке днем повысится до +34 градусов, на западе до +32.
Украинская правда
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