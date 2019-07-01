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Выборы: место голосования уже изменили почти 27 тысяч украинцев

Понедельник, 1 июля 2019, 01:02

По состоянию на 30 июня временно изменили место голосования на внеочередных парламентских выборах 26 тысяч 778 украинских.

Об этом сообщается на сайте Госреестра избирателей.

Временно изменили место голосования, в частности, 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя. Такую же процедуру прошли 6 858 жителей Донецкой области и 3 743 - Луганской.

На этих выборах ЦИК упростила изменение места голосования. Сейчас для этого не нужно предоставлять документов для подтверждения необходимости изменения места голосования - достаточно лишь заявления и паспорта.

Изменить место голосования можно до 15 июля.

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Напомним:

  • Выборы в Раду состоятся 21 июля.
  • По результатам последних опросов в парламент проходят от 6 до 8 партий: 42,7% "Слуга народа" Владимира Зеленского, 10,5% "Оппозиционная платформа - За жизнь", 10,2% "Батькивщина", 9,8% "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 6,4% "Голос " Святослава Вакарчука. На границе 5-процентного барьера - "Сила и честь" Игоря Смешко (5,2%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (4,1%).

Украинская правда

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Темы: виборы
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