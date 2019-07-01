Выборы: место голосования уже изменили почти 27 тысяч украинцев

По состоянию на 30 июня временно изменили место голосования на внеочередных парламентских выборах 26 тысяч 778 украинских.

Об этом сообщается на сайте Госреестра избирателей.

Временно изменили место голосования, в частности, 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя. Такую же процедуру прошли 6 858 жителей Донецкой области и 3 743 - Луганской.

На этих выборах ЦИК упростила изменение места голосования. Сейчас для этого не нужно предоставлять документов для подтверждения необходимости изменения места голосования - достаточно лишь заявления и паспорта.

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Напомним: