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Лидеры стран ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии, саммит приостановили

Понедельник, 1 июля 2019, 04:03

Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Об этом в ночь на 1 июля сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааман в Twitter.

"Саммит приостановлен его главой. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", - написал он.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет Франс Тиммерманс.
  • Также стало известно, что Вышеградская четверка - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - договорилась заблокировать избрание президентом Еврокомиссии нидерландца Франса Тиммерманса.

Украинская правда
Темы: ЕСЕврокомиссия
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