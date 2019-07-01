Лидеры стран ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии, саммит приостановили
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Понедельник, 1 июля 2019, 04:03
Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.
Об этом в ночь на 1 июля сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааман в Twitter.
"Саммит приостановлен его главой. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", - написал он.
#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed.— Preben Aamann (@PrebenEUspox) 30 червня 2019 р.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет Франс Тиммерманс.
- Также стало известно, что Вышеградская четверка - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - договорилась заблокировать избрание президентом Еврокомиссии нидерландца Франса Тиммерманса.
Украинская правда
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