Лидеры стран ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии, саммит приостановили

Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Об этом в ночь на 1 июля сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааман в Twitter.

"Саммит приостановлен его главой. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", - написал он.

