ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и БМП, без потерь

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Понедельник, 1 июля 2019, 07:22

За прошедшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 июля.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 19 раз обстреляли позиции ОС: возле Марьинки, Лебединского, Широкиного, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Водяного, Верхннторецкого; в районе Опытного, Троицкого; окраины Павлополя, Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 4 раза: возле Луганского, Новолуганского, в районе Новотошковского.

По данным разведки, 30 июня один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 мм; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС


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