Политзаключенный РФ Гриб обратился к Зеленскому и Раде

Гражданин Украины Павел Гриб, который был похищен в Беларуси и приговорен к шести годам лишения свободы в России за якобы содействие террористической деятельности, обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля.

Соответствующее обращение опубликовал в Facebook его отец Игорь Гриб в 21 день рождения сына.

"Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужденный за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими узниками от имени всех украинских военных, политзаключенных путинского режима, обращаюсь к украинской власти, президенту Украины, депутатам Верховной Рады, правительству Украины - решите наконец нашу судьбу!", - призвал Павел Гриб.

По его словам, со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда были освобождены из плена три человека, прошло уже немало времени и количество политзаключенных только увеличивается.

"Сейчас их более 100 человек, изнывают каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма к поселению Уптар, Магаданской области, за то, что в свое время бросили вызов врагу и его агрессии, нас заставляют страдать, издеваются над нашими достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, изменили и разочаровались в том за что боремся, во что верим", - написал юноша.

Он отметил, что несмотря ни на что, пленники Кремля остаются верными Украине.

"Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военным, националистам, волонтерам и капелланам, землячествам каждого края, ко всем неравнодушным к нашей судьбе украинцам - не оставайтесь в стороне и не забывайте заключенных!", - обратился Гриб.

"Скажите свое слово о нас - дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии!", - добавил он.

Украинец подчеркнул, что дальше так продолжаться не может и РФ надо заставить начать переговоры.

"Сколько предстоит еще пленить невинных ни в чем людей, чтобы наконец было дело? Две, три, четыре сотни? Неужели мало того, что есть, что сломали жизнь и здоровье стольким украинцам? Ранее невозможно было представить себе такое - заключенных больше сотни, а сейчас даже страшно подумать - уже есть", - заявил политузник.

По его словам, в начале этого года из-за различных событий и выборов никто и не заметил, как арестовывают и мучают все больше и больше новых патриотов, потому что этим уже никого и не удивишь.

"Это не должно быть обычным событием - отправить в тюрьму еще одного человека. Мы не должны этого допустить. Какое бы разочарование в Украине не было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее долг - освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Беларусью и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами", - сказал Гриб.

"Этого мы требуем. Любая власть должна нас слышать. Любая другая политика в этом направлении является государственной изменой", - добавил он.

Юноша отметил, что все пленные и политзаключенные надеются, что украинская общественность и активисты не допустят предательства.

"Мы ждем официальной реакции и главное действий власти. Время пошло. Пообещали - работайте", - отметил Гриб.

Напомним: