"Си Бриз-2019": Полевой лагерь под Одессой, иностранные корабли – со своими запасами

1 июля на территории трех областей Украины – Одесской, Николаевской и Херсонской – начинаются ежегодные украинско-американские учения "Си Бриз".

В них примут участие 19 государств, 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военных, передает "Армия FM".

Обычно Sea Breeze длится 12-13 дней, но масштаб учений наращивается ежегодно, отмечает "Радио Свобода".

Пообщавшись с заместителем командующего Военно-морских сил Украины по логистике контрадмиралом Игорем Ступницким, "Радио Свобода" собрало некоторые факты о материально-техническом обеспечении учений "Си Бриз-2019".

Морская компонента учений "Си Бриз" – самая большая (сухопутная и авиационная – вспомогательные), поэтому наиболее затратная по времени подготовки и ресурсами.

На учения в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. Это транспортно-десантный быстроходный катамаран (Joint High Speed ​​Vessels – JHSV), предназначенный для перевозки военного подразделения, техники, снаряжения.

Для обеспечения участия в учениях кораблей, катеров, вспомогательных судов Военно-морских сил Украины подготовили более 1,5 тысячи тонн корабельного топлива. Для воздушной и наземной техники – 400 тонн авиационного керосина, 50 тонн бензина.

Иностранные корабли приходят со своим двухнедельным запасом необходимого – от боеприпасов и топлива до продуктов питания и воды.

Самолет A400 Atlas Королевских Военно-воздушных сил Великобритании доставил в Одессу бойцов морского спецназа. С ними – специальное оборудование, снаряжение и провиант.

Полевой лагерь сухопутной компоненты "Си Бриз" развернули вблизи Одессы – на Черноморском полигоне Военной академии. Там разместятся военнослужащие из 8 стран сухопутного группировки "Си Бриз", в том числе Украины, США, Великобритании, Грузии, Молдовы.

В предыдущие годы неофициальная церемония открытия, сухопутная компонента и т.д. были в Николаевской области – на территории 235-го общевойскового учебного центра "Широкий лан".

В полевом лагере запас питьевой воды – 200 тонн (6 литров в сутки на каждого военнослужащего), там будут проходить завтраки и ужины. А обед будет проходить в полевых условиях – заготовлено 23 тонны сухих пайков (американских).

Для выполнения задач во время сухопутной компоненты "Си Бриз" украинское подразделение и присоединенное к нему молдавское обеспечены 300 единицами крупнокалиберных снарядов, 23 тысячами единиц малокалиберных боеприпасов.

По окончании маневров свертывания сил и средств продолжается 3-5 дней. Все, что остается неиспользованным, ставят на учет и хранят до следующих учений.

Ступницький рассказал о различиях в логистике армий стран НАТО и ВСУ: "У них на части обеспечения и логистики приходится 50-60% от общей численности Вооруженных сил. Наш показатель – на уровне 25-30 %".