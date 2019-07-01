Полковник Минобороны организовал схему хищений на "Антонове"

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Понедельник, 1 июля 2019, 10:35

Полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал схему хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт.

"На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам", - заявили в СБУ.

 
фото СБУ

Отмечается, что стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 миллионов гривен.

Сообщается, что правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и провели ряд следственных действий.

В частности, во время обысков были обнаружены проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

 
фото СБУ

Также выявлены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы.

Сейчас следователи объявили полковнику МО о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проверяется причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.

Украинская правда

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Темы: Минобороны СБУ


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