Четверо детей погибли при пожаре в Одесской области

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Понедельник, 1 июля 2019, 10:50

Во время пожара в частном жилом доме в с. Черная Окнянського района Одесской области погибли четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается что трагедия произошла 1 июля.

По данным спасателей в 9:35 пожар ликвидирован. Возраст детей и причины возгорания устанавливаются.

Украинская правда

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Темы: пожар Одесская область дети


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