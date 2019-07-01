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Четверо детей погибли при пожаре в Одесской области

Понедельник, 1 июля 2019, 10:50
Четверо детей погибли при пожаре в Одесской области

Во время пожара в частном жилом доме в с. Черная Окнянського района Одесской области погибли четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается что трагедия произошла 1 июля.

По данным спасателей в 9:35 пожар ликвидирован. Возраст детей и причины возгорания устанавливаются.

 
фото ГСЧС

Как похже сообщили в ГСЧС Одесской области, матерей 2000 и 1996 г.р. на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что во время пожара погибли дочери 2017 г.р. и 2018 г.р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г.р. и 2018 г.р. другой матери.

Украинская правда

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Темы: пожарОдесская областьдети
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