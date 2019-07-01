Четверо детей погибли при пожаре в Одесской области
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Понедельник, 1 июля 2019, 10:50
Во время пожара в частном жилом доме в с. Черная Окнянського района Одесской области погибли четверо детей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается что трагедия произошла 1 июля.
По данным спасателей в 9:35 пожар ликвидирован. Возраст детей и причины возгорания устанавливаются.
Украинская правда
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