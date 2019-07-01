Глава партии Вакарчука: Пока Зеленский "тушит пожары"

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Понедельник, 1 июля 2019, 11:59

Глава партии "Голос" Юлия Клименко считает, что катастрофы от президентства Владимира Зеленского не будет, но пока он не показывает системной работы.

В интервью "Украинской правде" на вопрос, является ли Зеленский на посту президента шагом к обновлению правящей верхушки или шагом "к катастрофе", соратница певца и молодого политика Святослава Вакарчука ответила:

"Ну, катастрофы не будет. Я думаю, что эта страна много всего видела, включая Януковича и много революций. И ничего не произошло, дальше страна живет и будет жить. Потому что у нас на самом деле власть очень оторвана от своих граждан".

"Мы помним Майдан, 2014 год, у нас с вами не было фактически власти, но все работало. Я всегда говорю, что этой страной руководят директора департаментов, а не министры и президенты", – добавила Клименко.

На замечание, что в 2014-м Украина потеряла Крым, она ответила: "Потому что у нас была очень слабая армия. Это не столько вопрос того, что тогда не было власти, сколько вопрос, что армия разваливалась систематически не один год".

"Что касается возможностей Зеленского, я думаю, что возможность на обновление всегда есть. Вопрос, сможет ли он построить команду, которая в состоянии делать результат", – сказала Клименко.

"Пока это выглядит не как долгая и системная работа, когда есть план, когда ты выполняешь. Пока Зеленский занимается тушением пожаров – там что-то произошло в ПАСЕ, там что-то произошло где-то еще...", – заявила она.

"Но государство не может работать только на тушении пожаров. Должен быть четкий план, который нам был обещан на 100 дней. Может, он появился, но я его не видела", – сказала Клименко.

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Темы: Зеленский Голос виборы


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