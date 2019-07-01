В "Слуге народа" заявили о возможной чистке своего списка

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что до 8 июля политсила может очистить свои списки кандидатов в народные депутаты, если от украинцев поступит информация об их неблагонадежности.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор. нет".

По его словам, от партии в Раде будут представлены представители разных слоев населения и разных профессиональных групп и сфер, если их поддержит украинский избиратель.

Разумков подчеркнул, что принципиальным было не брать в списки бывших народных депутатов.

"Мы хотели бы привести в парламент людей, которые были бы новыми. Да, у них может не быть такого глубокого знания работы парламента, но этому они научатся быстро", - сказал глава "Слуги народа", добавив, что главное, чтобы они не научились коррупции.

При этом он отметил, что найти "стерильных людей" невозможно, поскольку все активные в той или иной мере сотрудничали и с властью, и с представителями бизнеса, активистами и т.д.

Разумков добавил, что если у кого-то есть фактаж о кандидатах "Слуги народа", которые могут бросать тень на репутацию партии, то стоит об этом сообщить и этот человек будет исключен из списка.

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда", - заявил глава партии.

По его словам, по законодательству список можно очистить до 8 июля, когда еще можно отозвать тех или иных кандидатов.

"Мы это будем делать 6 числа. Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим", - заявил Разумков.

Напомним: