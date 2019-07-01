В ОПУ назвали неприемлемым предложение РФ по моряках, но хотят компромисса
В Офисе президента отмечают, что предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков при условии письменных гарантий их уголовного преследования неприемлемо, но считают, что компромисс можно найти в переговорах.
Об этом сказал 1 июля руководитель ОПУ Андрей Богдан, критикуя действия МИДа информирует сайт главы государства.
Он подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.
"Крым – это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, и которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", – сказал Богдан, не уточнив сути компромисса.
Богдан также рассказал о письме Зеленского премьер-министру Владимиру Гройсману по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.
Подробнее об этом скандале можно почитать в статье "Моряки в "обмен "на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"
Напомним:
- Согласно решению Международного трибунала по морскому праву Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в плен российскими военными в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
- 26 июня в МИД Украины сообщили о получении ноты от российской стороны, в которой содержится готовность передать моряков Украине при условии предоставления украинской стороной письменных гарантий их уголовного преследования в соответствии с российским законодательством.
- Отказ МИД от такого предложения вызвал острое недовольство у президента Владимира Зеленского, который обвинил главу МИДа Павла Климкина в самовольных действиях.
- Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал такое предложение РФ ловушкой.
- 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".
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