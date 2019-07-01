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В ОПУ назвали неприемлемым предложение РФ по моряках, но хотят компромисса

Понедельник, 1 июля 2019, 14:51
В ОПУ назвали неприемлемым предложение РФ по моряках, но хотят компромисса

В Офисе президента отмечают, что предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков при условии письменных гарантий их уголовного преследования неприемлемо, но считают, что компромисс можно найти в переговорах.

Об этом сказал 1 июля руководитель ОПУ Андрей Богдан, критикуя действия МИДа информирует сайт главы государства.

Он подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.

"Крым – это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, и которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", – сказал Богдан, не уточнив сути компромисса.

Богдан также рассказал о письме Зеленского премьер-министру Владимиру Гройсману по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Подробнее об этом скандале можно почитать в статье "Моряки в "обмен "на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"

Напомним:

  • Согласно решению Международного трибунала по морскому праву Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в плен российскими военными в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
  • 26 июня в МИД Украины сообщили о получении ноты от российской стороны, в которой содержится готовность передать моряков Украине при условии предоставления украинской стороной письменных гарантий их уголовного преследования в соответствии с российским законодательством.
  • Отказ МИД от такого предложения вызвал острое недовольство у президента Владимира Зеленского, который обвинил главу МИДа Павла Климкина в самовольных действиях.
  • Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал такое предложение РФ ловушкой.
  • 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".

Украинская правда
Темы: моряки
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