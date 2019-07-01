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В Вышгороде мужчина устроил стрельбу: не понравились съемки программы "СТБ"

Понедельник, 1 июля 2019, 15:17

В городе Вышгород Киевской области телеканал СТБ снимал мистическую передачу в одном из многоквартирных домов, это не понравилось одному из жителей, поэтому он выбежал на улицу и начал стрелять по земле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Одному из соседей крайне не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю", - говорится в сообщении. 

Во время инцидента люди не пострадали.

Прибывшие на месте происшествия полицейские, изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. 

 

По факту хулиганства открыто уголовное производство.

"Также сотрудники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены", - подытожили в полиции.

Украинская правда
Темы: Киевская областьтелевидениеполиция
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