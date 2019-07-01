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Хищения "Антонова": у Минобороны открещиваются от подозреваемого полковника

Понедельник, 1 июля 2019, 16:05

В Министерстве обороны заявили, что подозреваемый в организации схемы хищения ГП "Антонов" полковник уволен с военной службы год назад.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года был уволен с военной службы", - говорится в заявлении МО.

Напомним:

  • 1 июля представляют в Службе безопасности Украины сообщили, что полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал схему хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".
  • В СБУ не уточнили, когда именно происходили оборудки.

Украинская правда

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Темы: Минобороны
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