В Министерстве обороны заявили, что подозреваемый в организации схемы хищения ГП "Антонов" полковник уволен с военной службы год назад.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года был уволен с военной службы", - говорится в заявлении МО.

Напомним: