Пьяный на внедорожнике пытался заехать на пешеходный "мост Кличка"
Столичные патрульные остановили нетрезвого водителя, который на внедорожнике пытался заехать на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве.
Об этом сообщает Патрульная полиция.
ЧП произошло около 5 утра 30 июня.
"Инспекторы, которые патрулировали пешеходный мост, увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на пешеходный мост. Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Драгер показал результат 0,58 промилле (легкое опьянение).
"Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД", - говорится в сообщении.
Водителю грозит штраф в 10,2 тысячи гривен и год лишения права управления автомобилем.
Напомним:
- Новый пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами, открыли 25 мая.
- Уже 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, позже треснул еще один фрагмент.
- 27 мая поврежденную стеклопленку заменили.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли.
- Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрыли на проверку.
- В середине июня сообщалось, что на пешеходный мост заехал автомобиль.