Прокуратура объявила новое подозрение главарю луганских боевиков

Прокуратура Луганской области сообщила о новом подозрении главарю террористической организации "ЛНР" Леониду Пасечнику.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Ему инкриминируют уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК.

Следствием установлено, что с 25 ноября 2017 года по настоящее время Пасечник выполняет обязанности, предусмотренные ничтожными актами псевдогосударственного образования "ЛНР".

В частности будучи главарем террористов, подозреваемый самостоятельно совершает действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти "ЛНР" и деятельности так называемой "народной милиции ЛНР", совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области Российской федерацией, фактически возглавляет ее оккупационную администрацию, создает условия для функционирования вооруженных подразделений террористической организации "ЛНР" и т.д..

Таким образом, в период с 25 ноября 2017 года по настоящее время, зная, что "ЛНР" действует вопреки Конституции Украины и нормативно-правовых актов Украины, указанное лицо умышленно, совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией "ЛНР".

В прокуратуре напоминают, что в отношении Пасечника, как руководителя псевдогосударственного органа "министерства государственной безопасности ЛНР", ранее было направлено обвинительное заключение в суд по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, в настоящее время его рассматривает суд.

По разным статьям Пасечнику грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним: