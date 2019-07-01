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Полиция Гонконга освободила здание правительства от протестующих

Понедельник, 1 июля 2019, 22:02

Сотрудники полиции Гонконга восстановили контроль над зданием законодательного собрания, которое ранее заняли участники протестов.

Об этом пишет Интерфакс Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, сотрудники правоохранительных органов вывели из здания всех протестующих. Сообщается о многочисленных повреждениях правительственного здания.

По информации Associated Press, полностью контролируемые государством СМИ в материковом Китае не упоминали о протестах в понедельник.

Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

Возле здания правительства полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Также сообщалось о более чем 50 пострадавших в результате столкновений, в частности, о трех – в тяжелом состоянии.

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.

Темы: Китайакцииполиция
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