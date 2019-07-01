Полиция задержала киевлян, "минировавших" Харьков по интернету

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Понедельник, 1 июля 2019, 23:18

Правоохранители Харьковской области задержали в Киеве двух жителей столицы, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове.

Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

Сообщается, что задержанных подозревают в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.

 

"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе полиции.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним:

  • В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании.
  • Часто "минируют" административные здания, школы, ТРЦ и аэропорты в КиевеХарьковеОдессеНиколаевеЛьвове, Запорожье.
  • Немало сообщений поступает о минировании киевского метро.
  • Чаще всего взрывчатых предметов по указанным адресам не находят.

Украинская правда

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Темы: полиция теракт


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