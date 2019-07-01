Полиция задержала киевлян, "минировавших" Харьков по интернету
Понедельник, 1 июля 2019, 23:18
Правоохранители Харьковской области задержали в Киеве двух жителей столицы, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове.
Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.
Сообщается, что задержанных подозревают в рассылке через Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности в Харькове.
"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе полиции.
Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Напомним:
- В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании.
- Часто "минируют" административные здания, школы, ТРЦ и аэропорты в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Львове, Запорожье.
- Немало сообщений поступает о минировании киевского метро.
- Чаще всего взрывчатых предметов по указанным адресам не находят.
Украинская правда