Японский зонд Хаябуса-2 снова "оседлал" астероид
Автоматический зонд Hayabusa-2 во второй раз успешно совершил посадку на астероид Рюгу для того, чтобы за несколько секунд взять образцы пород.
Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований, которое вело трансляцию из отдела миссии, сообщает "Лига".
Место посадки было в 20 м от рукотворного кратера, который "Хаябуса-2" создал ранее.
Снижение аппарата началось за сутки, после чего в полукилометре от поверхности он перешел в полностью автоматический режим и сокращал последние метры всего по 10 см/с.
Учитывая, что поверхность усеяна камнями и валунами, операция была сложнейшей: зонду нужно было попасть в площадку с радиусом 7 м. Для корректировки рядом с площадкой был сброшен световой маркер.
[PPTD] This animation shows the DEM (digital elevation map) near the 2nd touchdown point (© JAXA, University of Tokyo & collaborators). This is also from our operation article: https://t.co/qaS3JZDAdF pic.twitter.com/bgpVj8m74X— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 10 июля 2019 г.
Перед посадкой зонд выстрелил в астероид "пулей", после чего при помощи пылесоса взял пробы поднявшейся пыли и фрагменты грунта. И улетел.
[PPTD] This 16x simulation shows the motion of the spacecraft from an 8.5m altitude to touchdown. The green circle is C01-Cb (touchdown site) and the blue circle is the field of view for the ONC-W1 (© JAXA). More information in our operation article: https://t.co/qaS3JZDAdF pic.twitter.com/TZCyBjMmjR— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 10 июля 2019 г.
Сейчас "Сокол-2" уже взлетел и возвращается на орбиту на высоте 20 км.
Напомним:
- Нayabusa-2 запустили 3 декабря 2014 года. Миссия – доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом.
- Диаметр типичного околоземного аполлона Рюгу – примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса". Сейчас до него около 280 млн км.
- Габариты зонда – как большой холодильник, вес – примерно 600 кг.
- Зонд в ноябре-декабре отправится в обратный путь: он должен вернуться в конце 2020-го.
- Стоимость миссии – около $270 млн.
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