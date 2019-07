Японский зонд Хаябуса-2 снова "оседлал" астероид

Автоматический зонд Hayabusa-2 во второй раз успешно совершил посадку на астероид Рюгу для того, чтобы за несколько секунд взять образцы пород.

Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований, которое вело трансляцию из отдела миссии, сообщает "Лига".

Место посадки было в 20 м от рукотворного кратера, который "Хаябуса-2" создал ранее.

Снижение аппарата началось за сутки, после чего в полукилометре от поверхности он перешел в полностью автоматический режим и сокращал последние метры всего по 10 см/с.

Учитывая, что поверхность усеяна камнями и валунами, операция была сложнейшей: зонду нужно было попасть в площадку с радиусом 7 м. Для корректировки рядом с площадкой был сброшен световой маркер.

[PPTD] This animation shows the DEM (digital elevation map) near the 2nd touchdown point (© JAXA, University of Tokyo & collaborators). This is also from our operation article: https://t.co/qaS3JZDAdF pic.twitter.com/bgpVj8m74X

Перед посадкой зонд выстрелил в астероид "пулей", после чего при помощи пылесоса взял пробы поднявшейся пыли и фрагменты грунта. И улетел.

[PPTD] This 16x simulation shows the motion of the spacecraft from an 8.5m altitude to touchdown. The green circle is C01-Cb (touchdown site) and the blue circle is the field of view for the ONC-W1 (© JAXA). More information in our operation article: https://t.co/qaS3JZDAdF pic.twitter.com/TZCyBjMmjR