Из ремонта дорог на Киевщине разворовали больше 2 миллионов - прокуратура

По факту содействия в присвоении более 2,4 млн грн. бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог в Киевской области, директору одного из обществ сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области, пишет Интерфакс-Украина.

Средства были выделены на ремонт в районе поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе.

"Установлено, что в течение 2017-2018 гг. lолжностные лица с.Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен. Работы проведены в полном объеме и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Разница составляет более 2,4млн гривен", - заявили в прокуратуре.

Директору подрядной организации сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК, досудебное расследование продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.