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В Facebook пришла посылка, предположительно с зарином, эвакуировали сотрудников из 4 зданий

Вторник, 2 июля 2019, 02:05

Компания Facebook Inc эвакуировала сотрудников из четырех зданий из-за посылки, вероятно, содержащей нервно-паралитическое вещество зарин. Два человека были проверены на предмет возможного контакта с токсином.

Об этом пишет Reuters.

Представитель Facebook Энтони Харрисон сообщил, что компания провела эвакуацию четырех зданий после положительного результата проверки посылки на токсины.

"Власти еще не определили найденное вещество. На данный момент три из эвакуированных зданий были очищены для возвращения сотрудников", - сказал Харрисон.

По словам сотрудника пожарной службы города Менло-Парк, где базируется Facebook, Джона Джонстона, у людей, которые соприкасались с подозрительной посылкой, не проявились какие-либо симптомы воздействия зарина.

"Оборудование (в компании Facebook), которое тестирует все входящие посылки, показало положительный результат (проверки на токсин), поэтому они просто инициировали свой стандартный протокол. Теперь мы просто ждем, чтобы проверить, правда ли это", - сказал он.

Зарин, сильнодействующее токсичное соединение, разрушающее нервную систему, использовалось в качестве химического оружия. Воздействие может быть смертельным.

Темы: facebookСША
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