Данилюк об обстреле медиков: ситуция будет рассмотрена в рамках заседания ТКГ

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Вторник, 2 июля 2019, 03:30

Обстрел террористами украинского санитарного автомобиля под Водяным обязательно будет рассмотрен в рамках заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом написал секретарь Совета национальной совета безопасности и обороны Александр Данилюк в facebook.

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права. Такие проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - заявил Данилюк.

Он также выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.

Напомним:

  • В понедельник в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
  • В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.
  • Сообщалось, что двое военнослужащих ООС - получили ранения.
  • Позже стало известно, что погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко

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Темы: ООС Донбасс СНБО Данилюк


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