В Гонконге отказались от скандального закона об экстрадиции

Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.

Об этом пишет DW.

Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, сказала Лэм в интервью.

Ранее премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Напомним: