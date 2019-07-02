В Гонконге отказались от скандального закона об экстрадиции
Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.
Об этом пишет DW.
Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, сказала Лэм в интервью.
Ранее премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.
Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.
Напомним:
- Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало ряд протестов с требованием отказаться от него. Протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.
- Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ, в результате столкновений трое человек оказались в тяжелом состоянии.
- Кроме того, среди требований демонстрантов б отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
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