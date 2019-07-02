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ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию радиопомех Р-378А

Вторник, 2 июля 2019, 06:33

Патруль СММ ОБСЕ обнаружил автоматизированную станцию радиопомех Р-378а в оккупированной Кадиевке (быв. Стаханов).

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 30 июня.

"30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. П. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)", - сообщили наблюдатели.

Автоматизированная станция радиопомех  Р-378А предназначена для обнаружения и подавления  линий радиосвязи противника.

Напоминаем:

  • Ранее в июне СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").
  • СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Тирада-2", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ 109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".

Темы: ДонбассОБСЕоккупацияРосcия
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