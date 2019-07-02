ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию радиопомех Р-378А

Патруль СММ ОБСЕ обнаружил автоматизированную станцию радиопомех Р-378а в оккупированной Кадиевке (быв. Стаханов).

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 30 июня.

"30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. П. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)", - сообщили наблюдатели.

Автоматизированная станция радиопомех Р-378А предназначена для обнаружения и подавления линий радиосвязи противника.

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