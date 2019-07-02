К протесту против возвращения РФ в ПАСЕ присоединилась Швеция – Арьев

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Вторник, 2 июля 2019, 08:20

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег […] К финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", — отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, 

  • 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.
  • Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.
  • 30 июня маршал польского Сената Станислав Карчевский сообщил, что государства, которые проголосовали против возвращения делегации РФ в ПАСЕ, хотят подготовить совместную резолюцию.

Украинская правда

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Темы: Швеция ПАСЕ Росcия


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