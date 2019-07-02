К протесту против возвращения РФ в ПАСЕ присоединилась Швеция – Арьев
Вторник, 2 июля 2019, 08:20
Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.
Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.
"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег […] К финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", — отметил Арьев.
По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.
Напомним,
- 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.
- Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.
- 30 июня маршал польского Сената Станислав Карчевский сообщил, что государства, которые проголосовали против возвращения делегации РФ в ПАСЕ, хотят подготовить совместную резолюцию.
Украинская правда