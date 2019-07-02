К протесту против возвращения РФ в ПАСЕ присоединилась Швеция – Арьев

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег […] К финальному заявлению, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", — отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним,