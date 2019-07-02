Геращенко - Зеленскому: Путина нельзя разжалобить, только рассмешить

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко упрекает команду президента Владимира Зеленского за отсутствие давления на Россию.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в ночь на вторник.

"Внешняя политика требует активных действий. Путина нельзя разжалобить призывами о детях, его страна убивала детей в Чечне, в Сирии, в Украине... Его, конечно, можно рассмешить, думаю, последний месяц он смеется без перерыва... Но остановить его можно не смехом или слезами, а только давлением", - подчеркнула Геращенко.

Она констатировала, что Россия во второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона.

"Украина во времена президентства Зеленского ни разу не созвала Совбез из-за невыполнения Россией морского трибунала ООН и не освобождения украинских моряков", - упрекнула она.

Кроме того, по словам Геращенко, Франция и Германия "за нашей спиной договариваются о возвращении российской делегации в ПАСЕ, и украинская власть с этим соглашается".

"В мировой прессе выходят сокрушительные статьи о возвращении российской делегации и позоре ассамблеи, но там нет статей украинского президента с призывом к европейским политикам не изменять принципам", - отметила первый вице-спикер.