На прифронтовой шахте горняки отказываются подниматься на поверхность

На шахте "Горская" ГП "Первомайскуголь" 6 горняков отказываются подниматься на поверхность, протестуя против отключения шахты от электроэнергии.

Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"В шахте на горизонте (глубине) 700 м находятся 6 горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечёт затопление горных выработок и насосных станций", - отметил он.

Попытка отключения шахты от электроэнергии была в понедельник, после чего люди отказались выезжать на поверхность, сообщил Лисянский.

По его словам, на шахте введён в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.

Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.

В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш сообщил, что требование горняков – предоставление гарантий о не отключении электроэнергии на предприятии.

Представитель омбудсмена отметил, что обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат.

Шахта находится в Луганской области в 10 км от линии фронта.