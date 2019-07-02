Поломанные деревья, перенесенные авиарейсы: в Польше прошел шторм

3983 просмотра
Вторник, 2 июля 2019, 10:50

В Польшу 1 июля пришла непогода - спасатели совершили более 1100 выездов, связанных с последствиями сильного ветра и града.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Почти 350 вызовов, связанных, главным образом, с сильными ветрами, зафиксировали пожарные вчера днем ​​в Силезском воеводстве. Мощный ветер поднялся в городе Гливице - сломанные ветви падали на автомобили и линии электропередач.

 
 

Во Вроцлаве прошел шторм, который принес град.

 

Синоптики говорят, что непогода является результатом вытеснения полярного морского воздуха из Северной Атлантики, что привело к столкновению двух масс над Польшей.

Директор Государственного центра безопасности Марек Кубяк сообщил в Twitter о многочисленных сбоях в электроснабжении. По состоянию на утро 2 июля около 8500 получателей электроэнергии были без света.

Трудности, связанные с погодными условиями, пережили пассажиры в аэропорту Катовице - некоторые рейсы перенаправили в другие аэропорты.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Страны-противники возвращения РФ в ПАСЕ подготовят резолюцию - Польша 30 июня 2019, 18:53
В Польше раскрыли основные положения новой миграционной политики 30 июня 2019, 14:55
В Польше меняют упоминания "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе 27 июня 2019, 12:19
Все новости
Главные новости
Климкин рассказал, кто будет руководить МИД на время его "политического отпуска"
Россия во второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона
В Днепропетровской области от взрыва пострадали шесть детей
Все новости
мандри

Профилактика джетлегу, еда в самолете и еще 5 лайфхаков, которые помогут легче путешествовать

Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

Фото

13 фотографий зоны отчуждения вокруг Чернобыля

Поиск по сайту
Архив
Весь архів