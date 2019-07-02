Поломанные деревья, перенесенные авиарейсы: в Польше прошел шторм

В Польшу 1 июля пришла непогода - спасатели совершили более 1100 выездов, связанных с последствиями сильного ветра и града.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Почти 350 вызовов, связанных, главным образом, с сильными ветрами, зафиксировали пожарные вчера днем ​​в Силезском воеводстве. Мощный ветер поднялся в городе Гливице - сломанные ветви падали на автомобили и линии электропередач.

Во Вроцлаве прошел шторм, который принес град.

Синоптики говорят, что непогода является результатом вытеснения полярного морского воздуха из Северной Атлантики, что привело к столкновению двух масс над Польшей.

Директор Государственного центра безопасности Марек Кубяк сообщил в Twitter о многочисленных сбоях в электроснабжении. По состоянию на утро 2 июля около 8500 получателей электроэнергии были без света.

Трудности, связанные с погодными условиями, пережили пассажиры в аэропорту Катовице - некоторые рейсы перенаправили в другие аэропорты.