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МВД изменило алгоритм, чтобы "минеры" не блокировали избирательные участки

Вторник, 2 июля 2019, 12:34

МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании избирательных участков в день выборов.

Об этом во вторник во время совещания заявил первый заместитель министра Сергей Яровой, сообщает сайт МВД.

По его словам, теперь в случае поступления сообщения о заминировании избирательного участка решение об эвакуации людей будет принимать непосредственный руководитель полиции на месте.

"Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голоcования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании", - сказал Яровой.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что приказ с изменениями уже передан всем руководителям полиции.

Директор Департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась объяснил механизм проверки сообщения о заминировании участка.

"В случае получения сообщения на место будут направлены наряды и сообщено руководство. Немедленно будет сформировано соответствующее подразделение киберполиции, уголовного розыска, криминальной полиции, взрывотехническое подразделение, которое оперативно проверяет информацию и в совокупности с информацией оперативного дежурного передает руководителю полиции на месте. Который и определяется с формами и видами реагирования, в частности, принимает решение о приостановлении деятельности временно соответствующего предприятия и организации эвакуации людей", - сказал Горбась.

Напомним:

  • 25 июня Министерство внутренних дел сообщило, что хочет пересмотреть алгоритм действий полиции во время реагирования на звонки о минировании, в частности, сначала проверять, не "фейк" ли это.

Украинская правда
Темы: МВДвиборыполиция
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