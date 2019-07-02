На Донбассе противник 6 раз открывал огонь: травмирован боец
С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 6 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский военный получил боевую травму.
Об этом сообщает 2 июля пресс-служба Министерства обороны.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил боевую травму. Военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты трижды из минометов 82-го калибра стреляли по защитниках Новолуганского. Еще два вражеских минометные обстрела из этого же калибра зафиксированы в районе Марьинки, где оккупанты кроме этого применяли АГС и крупнокалиберные пулеметы.
Также огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел ночью вблизи Лебединского.
Напомним:
- 1 июля в результате вражеских обстрелов на Донбассе двое украинских военных погибли, еще двое - получили ранения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua