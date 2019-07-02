На Донбассе противник 6 раз открывал огонь: травмирован боец

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Вторник, 2 июля 2019, 13:03

С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 6 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский военный получил боевую травму.

Об этом сообщает 2 июля пресс-служба Министерства обороны.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил боевую травму. Военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты трижды из минометов 82-го калибра стреляли по защитниках Новолуганского. Еще два вражеских минометные обстрела из этого же калибра зафиксированы в районе Марьинки, где оккупанты кроме этого применяли АГС и крупнокалиберные пулеметы.

Также огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел ночью вблизи Лебединского.

Напомним:

  • 1 июля в результате вражеских обстрелов на Донбассе двое украинских военных погибли, еще двое - получили ранения.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС война


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