Партия "Голос" Святослава Вакарчука обнародовала биографии свои кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.

Полный список с профайлами выдвиженцев опубликован на сайт политсилы.

На странице каждого кандидата приведена его биографическая справка, предвыборная программа и ссылки на страницы в соцсетях.

В общем список состоит из 68 человек.

По областям больше всего кандидатов у партии есть во Львовской и Киевской областях (по 6 человек, не считая города Львов и Киев).

При этом в Волынской, Донецкой и Луганской областях партия не выдвигает мажоритарщиков.

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Напомним: