"Голос" рассказал подробности о своих мажоритарщиках
Партия "Голос" Святослава Вакарчука обнародовала биографии свои кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.
Полный список с профайлами выдвиженцев опубликован на сайт политсилы.
На странице каждого кандидата приведена его биографическая справка, предвыборная программа и ссылки на страницы в соцсетях.
В общем список состоит из 68 человек.
По областям больше всего кандидатов у партии есть во Львовской и Киевской областях (по 6 человек, не считая города Львов и Киев).
При этом в Волынской, Донецкой и Луганской областях партия не выдвигает мажоритарщиков.
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Напомним:
- Согласно социологическим исследованиям за май в парламент имеют шанс попасть партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
- Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
- В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
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