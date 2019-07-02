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В Чехии продолжается следствие по 20 гражданам, воевавшим на Донбассе – посол

Вторник, 2 июля 2019, 14:39

Чешские правоохранители расследуют причастность 20 граждан страны к участию в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос України". 

"Сейчас продолжается расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли участвовать в военных действиях на стороне России в Донбассе. Пока только в отношении одного из них состоялся суд, и его признали виновным. Правда, приговор был условный. Но, несмотря на это, прецедент есть", - сказал дипломат.

По его словам, доказать вину довольно сложно, ведь обычно доказательной базой становятся ещё сообщения и фотографии в социальных сетях, а также показаниях отдельных людей.

Перебийнис добавил, что тема выявления граждан Чехии, воевавших против Украины, "очень чувствительна", поэтому чешские правоохранительные органы "не любят много говорить, каким образом это происходит".

В январе 2018 года в интервью "Европейской правде" Перебийнис рассказал, что на Донбассе воевали до 20 граждан Чехии, а дела расследуют в отношении 10 человек.

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Темы: ЧехияДонбасс
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