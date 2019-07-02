Политзаключенный Кремля, который сидит в колонии Харькова: Не понимаю, что я здесь делаю

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, которого в России осудили за разбой к 8,5 годам тюрьмы и который уже 4 месяца отбывает наказание в колонии Харькова, не понимает, что он делает в украинской тюрьме.

Об этом он сказал в интервью "Громадському".

"Я сам не понимаю, что я здесь делаю. Я прибыл из российской колонии из Магадана. Был отправлен на родину. Россия вынесла такой вердикт. Сказали, что согласовали с Украиной. Будто Украина согласилась, чтобы я отбывал срок в своей исправительной колонии", - сказал Литвинов.

Он уточнил, что находится в Украине с 9 марта, что Россия передавала его как узника, и что в Украине он продолжает отбывать срок, который дали ему в РФ за разбой, – 8,5 лет.

Литвинов добавил, что просил президента Украины забрать его в Украину и освободить.

"Этого не произошло. Отправили отбывать наказание в Харьковскую 12 колонию. (Здесь я считаюсь, – ред.) украинским политзаключенным, якобы Украина все согласовала с Россией. Это все, я извиняюсь, фуфло. Украина с Россией такого согласовать не могла, чтобы я отбывал наказание", - рассказал Литвинов.

Все это он считает недоразумением:

"Я прошу выйти. Я не должен отбывать наказание здесь. Я свое уже отсидел на российской территории".

28 июня, по словам Литвинова, он написал прошение на перерасчет срока отбывания наказания по закону Савченко и прошение о помиловании президенту Владимиру Зеленскому.

"Я прошу, чтобы меня освободили, – вот это я писал. Адвокат сказал, что я здесь ненадолго. Буду освобожден", - подытожил Литвинов.

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