Политзаключенный Кремля, который сидит в колонии Харькова: Не понимаю, что я здесь делаю
Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, которого в России осудили за разбой к 8,5 годам тюрьмы и который уже 4 месяца отбывает наказание в колонии Харькова, не понимает, что он делает в украинской тюрьме.
Об этом он сказал в интервью "Громадському".
"Я сам не понимаю, что я здесь делаю. Я прибыл из российской колонии из Магадана. Был отправлен на родину. Россия вынесла такой вердикт. Сказали, что согласовали с Украиной. Будто Украина согласилась, чтобы я отбывал срок в своей исправительной колонии", - сказал Литвинов.
Он уточнил, что находится в Украине с 9 марта, что Россия передавала его как узника, и что в Украине он продолжает отбывать срок, который дали ему в РФ за разбой, – 8,5 лет.
Литвинов добавил, что просил президента Украины забрать его в Украину и освободить.
"Этого не произошло. Отправили отбывать наказание в Харьковскую 12 колонию. (Здесь я считаюсь, – ред.) украинским политзаключенным, якобы Украина все согласовала с Россией. Это все, я извиняюсь, фуфло. Украина с Россией такого согласовать не могла, чтобы я отбывал наказание", - рассказал Литвинов.
Все это он считает недоразумением:
"Я прошу выйти. Я не должен отбывать наказание здесь. Я свое уже отсидел на российской территории".
28 июня, по словам Литвинова, он написал прошение на перерасчет срока отбывания наказания по закону Савченко и прошение о помиловании президенту Владимиру Зеленскому.
"Я прошу, чтобы меня освободили, – вот это я писал. Адвокат сказал, что я здесь ненадолго. Буду освобожден", - подытожил Литвинов.
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Напомним:
- По словам Литвинова, его задержали в больнице Ростова, куда он приехал лечить абсцесс.
- РФ сначала собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство 38 фиктивных лиц на Луганщине батальоном "Днепр-1", в состав которого якобы входил Литвинов. Затем ему изменили обвинения на разбой.
- После пяти лет, проведенных в колониях Ростова и Магадана, Литвинов нашелся в Диканевской колонии №12 в Харькове.
- Согласно постановлению Беловодского райсуда Луганской области Литвинова перевели отбывать наказание из России в Украину по ходатайству Минюста Украины.
- Как пояснила координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак, тот факт, что Литвинов в Украине, не означает автоматического его освобождения.
- Томак также добавила, что Литвинова освободят, но Россия больше не будет передавать Украине политзаключенных по той же процедуре.
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