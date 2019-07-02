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Политзаключенный Кремля, который сидит в колонии Харькова: Не понимаю, что я здесь делаю

Вторник, 2 июля 2019, 15:48

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, которого в России осудили за разбой к 8,5 годам тюрьмы и который уже 4 месяца отбывает наказание в колонии Харькова, не понимает, что он делает в украинской тюрьме.

Об этом он сказал в интервью "Громадському".

"Я сам не понимаю, что я здесь делаю. Я прибыл из российской колонии из Магадана. Был отправлен на родину. Россия вынесла такой вердикт. Сказали, что согласовали с Украиной. Будто Украина согласилась, чтобы я отбывал срок в своей исправительной колонии", - сказал Литвинов. 

 

Он уточнил, что находится в Украине с 9 марта, что Россия передавала его как узника, и что в Украине он продолжает отбывать срок, который дали ему в РФ за разбой, – 8,5 лет.

Литвинов добавил, что просил президента Украины забрать его в Украину и освободить.

"Этого не произошло. Отправили отбывать наказание в Харьковскую 12 колонию. (Здесь я считаюсь, – ред.) украинским политзаключенным, якобы Украина все согласовала с Россией. Это все, я извиняюсь, фуфло. Украина с Россией такого согласовать не могла, чтобы я отбывал наказание", - рассказал Литвинов.

Все это он считает недоразумением:

"Я прошу выйти. Я не должен отбывать наказание здесь. Я свое уже отсидел на российской территории".

28 июня, по словам Литвинова, он написал прошение на перерасчет срока отбывания наказания по закону Савченко и прошение о помиловании президенту Владимиру Зеленскому.

"Я прошу, чтобы меня освободили, – вот это я писал. Адвокат сказал, что я здесь ненадолго. Буду освобожден", - подытожил Литвинов.

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Напомним:

  • По словам Литвинова, его задержали в больнице Ростова, куда он приехал лечить абсцесс.
  • РФ сначала собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство 38 фиктивных лиц на Луганщине батальоном "Днепр-1", в состав которого якобы входил Литвинов. Затем ему изменили обвинения на разбой.
  • После пяти лет, проведенных в колониях Ростова и Магадана, Литвинов нашелся в Диканевской колонии №12 в Харькове.
  • Согласно постановлению Беловодского райсуда Луганской области Литвинова перевели отбывать наказание из России в Украину по ходатайству Минюста Украины.
  • Как пояснила координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак, тот факт, что Литвинов в Украине, не означает автоматического его освобождения.
  • Томак также добавила, что Литвинова освободят, но Россия больше не будет передавать Украине политзаключенных по той же процедуре.

Темы: политзаключенныеХарьков
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