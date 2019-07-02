Савченко променяла суд на агитацию и снова осталась свободной – ГПУ

Суд не смог избрать меру пресечения нардепу Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке теракта, потому что она вместо заседания поехала проводить предвыборную агитацию.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

"Во вторник, 2 июля 2019 года, коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкой области", – говорят в ГПУ.

При этом в ведомстве говорят, что суд "по непонятным мотивам" признал причину неявки Савченко уважительной.

Суд отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года.

"Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 07.05.2019, останутся безосновательно рассмотренными судом уже более трех месяцев", – утверждают в ГПУ.

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Напомним: