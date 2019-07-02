Савченко променяла суд на агитацию и снова осталась свободной – ГПУ
Суд не смог избрать меру пресечения нардепу Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке теракта, потому что она вместо заседания поехала проводить предвыборную агитацию.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
"Во вторник, 2 июля 2019 года, коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкой области", – говорят в ГПУ.
При этом в ведомстве говорят, что суд "по непонятным мотивам" признал причину неявки Савченко уважительной.
Суд отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года.
"Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 07.05.2019, останутся безосновательно рассмотренными судом уже более трех месяцев", – утверждают в ГПУ.
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"Рада – сатанинский вертеп. Депутаты – семья уродов". Самые яркие цитаты Савченко
Напомним:
- В ночь на 16 апреля Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
- Их отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не выбрал и не продлил меру пресечения.
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ейгрозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение части пятой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
- Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, в числе которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.
- В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.
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