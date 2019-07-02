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Подозреваемый в харьковских минированиях вышел под залог 1,5 млн грн

Вторник, 2 июля 2019, 17:55

Киевлянин, арестованый по подозрению в рассылке заведомо ложных сообщений о заминированиях в Харькове, вышел после внесения залога.

Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает во вторник "Интерфакс-Украина".

"Мой подзащитный уже вышел под залог. За второго подозреваемого, насколько я знаю, залог тоже будет внесен", - сообщил Шадрин.

По его словам, в уголовном производстве фигурируют в общей сложности 62 эпизода, касающихся заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, поступивших в течение весны-лета этого года.

Его подзащитному инкриминируются 3 из них (сообщения о минировании торговых центров, отелей и других объектов, поступившие 6, 7 и 8 мая).

Шадрин также сообщил, что скорее всего будет обжаловать меру пресечения, избранную следователем судьей.

"Прокурор уже подал апелляцию. Думаю, мы тоже, скорее всего, будем подавать", - сказал адвокат.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним:

  • В понедельник правоохранители Харьковской области задержали в Киеве двух жителей столицы, подозреваемых в массовом псевдоминуванни в Харькове.
  • Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тысяч гривен.

Темы: ХарьковКиевкриминал
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