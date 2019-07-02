Подозреваемый в харьковских минированиях вышел под залог 1,5 млн грн
Киевлянин, арестованый по подозрению в рассылке заведомо ложных сообщений о заминированиях в Харькове, вышел после внесения залога.
Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает во вторник "Интерфакс-Украина".
"Мой подзащитный уже вышел под залог. За второго подозреваемого, насколько я знаю, залог тоже будет внесен", - сообщил Шадрин.
По его словам, в уголовном производстве фигурируют в общей сложности 62 эпизода, касающихся заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, поступивших в течение весны-лета этого года.
Его подзащитному инкриминируются 3 из них (сообщения о минировании торговых центров, отелей и других объектов, поступившие 6, 7 и 8 мая).
Шадрин также сообщил, что скорее всего будет обжаловать меру пресечения, избранную следователем судьей.
"Прокурор уже подал апелляцию. Думаю, мы тоже, скорее всего, будем подавать", - сказал адвокат.
Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним:
- В понедельник правоохранители Харьковской области задержали в Киеве двух жителей столицы, подозреваемых в массовом псевдоминуванни в Харькове.
- Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тысяч гривен.