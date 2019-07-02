Подозреваемый в харьковских минированиях вышел под залог 1,5 млн грн

Киевлянин, арестованый по подозрению в рассылке заведомо ложных сообщений о заминированиях в Харькове, вышел после внесения залога.

Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает во вторник "Интерфакс-Украина".

"Мой подзащитный уже вышел под залог. За второго подозреваемого, насколько я знаю, залог тоже будет внесен", - сообщил Шадрин.

По его словам, в уголовном производстве фигурируют в общей сложности 62 эпизода, касающихся заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, поступивших в течение весны-лета этого года.

Его подзащитному инкриминируются 3 из них (сообщения о минировании торговых центров, отелей и других объектов, поступившие 6, 7 и 8 мая).

Шадрин также сообщил, что скорее всего будет обжаловать меру пресечения, избранную следователем судьей.

"Прокурор уже подал апелляцию. Думаю, мы тоже, скорее всего, будем подавать", - сказал адвокат.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: