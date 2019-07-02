Путин хочет по-новому заинтересовывать украинцев получать гражданство РФ

Министерство внутренних дел России проанализирует, какие преференции можно предоставить украинцам при получении гражданства РФ.

Соответствующее поручение Путина МВД РФ обнародовано 2 июля на сайте президента.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", – указано в документе.

Также сообщается, что ответственным является начальник главного управления МВД РФ Владимир Колокольцев.

Кроме того, указан срок выполннения поручения президента – до 1 августа 2019 года.

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