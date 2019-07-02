Путин хочет по-новому заинтересовывать украинцев получать гражданство РФ

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Вторник, 2 июля 2019, 18:34

Министерство внутренних дел России проанализирует, какие преференции можно предоставить украинцам при получении гражданства РФ.

Соответствующее поручение Путина МВД РФ обнародовано 2 июля на сайте президента.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", – указано в документе.

Также сообщается, что ответственным является начальник главного управления МВД РФ Владимир Колокольцев.

Кроме того, указан срок выполннения поручения президента – до 1 августа 2019 года.

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Напомним:

  • 24 апреля 2019 года Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
  • В частности, такое право дано родившимся и постоянно проживавшим на территориях оккупированного Крыма и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.
  • Кроме того, гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Украинская правда

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Темы: Росcия Путин гражданство


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