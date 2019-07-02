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Стало известно, кто возглавит дипломатию ЕС вместо Могерини

Вторник, 2 июля 2019, 21:03

Главы государств и правительств Европейского союза на внеочередном саммите ЕС номинировали кандидатуру исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск.

 

Боррель в конце мая заявил, что в мире "многое изменилось: наш союзник (США. - Ред.) нас не поддерживает, наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Она снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы".

Напомним:

  • Исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляен, а бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на пост президента Европейского совета.
  • Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристин Лагард номинирована на пост президента Европейского центрального банка.

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