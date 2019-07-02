Новости 2 июля: Регистрация Клюева и Шария кандидатами в депутаты, причина взрыва на Днепропетровщине

ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты по решению суда, причиной травмирования детей стал взрыв гранаты — новости, которые были актуальны 2 июля.

О регистрации Клюева и Шария

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты бывшего депутата от "Партии регионов" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюев, который находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности.

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария, которому ранее отказала в регистрации. Его разыскивает столичная полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Объясняя регистрацию кандидатом блогера Анатолия Шария и бывшего "регионала" Андрея Клюева ЦИК сослался на решение суда.

О взрыве на Днепропетровщине

Двух детей, пострадавших от взрыва в Днепропетровской области в понедельник, прооперировали, еще двух оперируют.

Позже стала известна причина взрыва. Причиной травмирования детей стал взрыв гранаты для подствольного гранатомета ВОГ-25п.

Уголовное производство открыли по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

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