Бойко: Проголосовал за то, что приказали сделать люди

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Воскресенье, 21 июля 2019, 10:41

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Это он сделал на избирательном участке в с. Иванковичи Васильковского района Киевской области в воскресенье утром, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, он проголосовал за мир и за все, что ему приказали сделать люди, во время поездок по стране.

"Надеюсь, что наш выбор будет воплощением того, что они хотят видеть от политиков", - заявил Бойко.

Напомним:

  • 21 июля в Украине проходят досрочные парламентские выборы.
  • По данным социологов, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10% -15% украинцев, которые определились с выбором.

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Темы: Бойко виборы Верховная Рада


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