Бойко: Проголосовал за то, что приказали сделать люди

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Это он сделал на избирательном участке в с. Иванковичи Васильковского района Киевской области в воскресенье утром, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, он проголосовал за мир и за все, что ему приказали сделать люди, во время поездок по стране.

"Надеюсь, что наш выбор будет воплощением того, что они хотят видеть от политиков", - заявил Бойко.

Напомним: