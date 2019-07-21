Явка на выборах составила 49,77% на 155 округах – ЦИК
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Воскресенье, 21 июля 2019, 21:50
По состоянию на 20 час и данным из 155 одномандатных округов (всего 199) явка избирателей на внеочередных парламентских выборах составила 49,77%.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,78%), Полтавской (54,34%) и Тернопольской (54,21%) областях.
Самая низкая явка - в Закарпатской (41,15%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (44,29) областях.
В Киеве голосовали 48,97% избирателей.
Напомним:
- На президентских выборах 2019 года активность избирателей в целом по Украине по состоянию на 20:00 - 61,37%.
- В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 20:00 составила 53,27%.
Украинская правда
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