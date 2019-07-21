По состоянию на 20 час и данным из 155 одномандатных округов (всего 199) явка избирателей на внеочередных парламентских выборах составила 49,77%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,78%), Полтавской (54,34%) и Тернопольской (54,21%) областях.

Самая низкая явка - в Закарпатской (41,15%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (44,29) областях.

В Киеве голосовали 48,97% избирателей.

Напомним: