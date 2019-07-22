Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по всем 199 округам составила 49,84%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,79%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,10%) областях.

Самая низкая явка - в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93) областях.

В Киеве голосовали 48,97% избирателей.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019. Результаты подсчета голосов

Напомним: