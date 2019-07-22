ЦИК: явка на выборах 49,84%, самая высокая – в Черниговской области
Понедельник, 22 июля 2019, 01:15
Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по всем 199 округам составила 49,84%.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Наиболее активно избиратели голосовали в Черниговской (54,79%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,10%) областях.
Самая низкая явка - в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93) областях.
В Киеве голосовали 48,97% избирателей.
Результаты голосования смотрите в материале:
Выборы в Верховную Раду 2019. Результаты подсчета голосов
Напомним:
- На президентских выборах 2019 года активность избирателей в целом по Украине по состоянию на 20:00 - 61,37%.
- В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 20:00 составила 53,27%.
Украинская правда