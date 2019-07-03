Канада выделит 25 млн долларов на поддержку реформ в Украине

235 просмотров
Среда, 3 июля 2019, 00:46

Канадское правительство выделит Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличило поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Громадське".

Трюдо рассказал, что эти 25 млн Украина получит в течение 6 лет. Он также добавил, что уже была увеличена помощь миссии наблюдателей ОБСЕ от Канады, которая работает на Донбассе.

Кроме этого, премьер-министр Канады затронул тему инвестиций в Украину - он отметил, что канадские компании инвестировали в украинский завод боеприпасов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в усилении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Канадой.

По его словам, Украина и Канада будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Канада Украина реформы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский пригласил делегацию МВФ в Украину, как только сформируется новое правительство 2 июля 2019, 21:46
Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО 2 июля 2019, 16:48
Зеленский прилетел в Канаду 2 июля 2019, 08:48
Все новости
Главные новости
ЦИК пересмотрит решение по Клюеву и Шарию, если получат доказательства их непребывания в Украине
Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев бежал с Януковичем, затем мог пересекать границу только нелегально
Новости 2 июля: Регистрация Клюева и Шария кандидатами в депутаты, причина взрыва на Днепропетровщине
Экс-"регионала" Иванющенко сняли с розыска
Все новости
мандри

Куда ехать летом на море? Бердянск: маршрут, цены и возможности

мода

О чем говорит стиль Елены Зеленской

Опыт

9 лет с болезнью Лайма. Личный опыт

Поиск по сайту
Архив
Весь архів