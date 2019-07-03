Канада выделит 25 млн долларов на поддержку реформ в Украине

Канадское правительство выделит Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличило поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Громадське".

Трюдо рассказал, что эти 25 млн Украина получит в течение 6 лет. Он также добавил, что уже была увеличена помощь миссии наблюдателей ОБСЕ от Канады, которая работает на Донбассе.

Кроме этого, премьер-министр Канады затронул тему инвестиций в Украину - он отметил, что канадские компании инвестировали в украинский завод боеприпасов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в усилении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Канадой.

По его словам, Украина и Канада будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.