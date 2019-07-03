В РФ окончательные обвинения выдвинули уже 13 украинским морякам - адвокат

252 просмотра
Среда, 3 июля 2019, 01:14

По состоянию на 2 июля окончательные обвинения предъявили уже 13 военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Сегодня (2 июля - ред.) состоялись следственные действия по еще четырем военнопленным украинским морякам: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы и Василия Сороки.

Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинение в окончательной редакции", - написал он.

Полозов отметил, что 3 июля следственные действия будут продолжены по другим украинским морякам.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

"Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 28 июня Следственное управление ФСБ  РФ предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой". 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия моряки суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
ТКГ в Минске не продвинулась в переговорах – помешала позиция России 2 июля 2019, 23:26
Путин хочет по-новому заинтересовывать украинцев получать гражданство РФ 2 июля 2019, 18:34
В океане погибли 14 военных моряков России 2 июля 2019, 16:53
Все новости
Главные новости
ЦИК пересмотрит решение по Клюеву и Шарию, если получат доказательства их непребывания в Украине
Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев бежал с Януковичем, затем мог пересекать границу только нелегально
Новости 2 июля: Регистрация Клюева и Шария кандидатами в депутаты, причина взрыва на Днепропетровщине
Экс-"регионала" Иванющенко сняли с розыска
Все новости
психология

Одиночество – не приговор: 7 способов его побороть

семья

7 признаков того, что вы крутые родители

мандри

Профилактика джетлегу, еда в самолете и еще 5 лайфхаков, которые помогут легче путешествовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів