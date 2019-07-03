В РФ окончательные обвинения выдвинули уже 13 украинским морякам - адвокат

По состоянию на 2 июля окончательные обвинения предъявили уже 13 военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Сегодня (2 июля - ред.) состоялись следственные действия по еще четырем военнопленным украинским морякам: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы и Василия Сороки.

Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинение в окончательной редакции", - написал он.

Полозов отметил, что 3 июля следственные действия будут продолжены по другим украинским морякам.

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