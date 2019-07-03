Волкер: США и Польша договариваются о поддержке реформ в Украине

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Среда, 3 июля 2019, 01:45

Внешнеполитические ведомства Соединенных Штатов и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и для ее динамичного развития.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Польша и США разделяют заинтересованность в сильной, безопасной Украине, интегрированной в регионе и в пределах трансатлантического сообщества", - написал дипломат.

Он отметил, что обсудил с министром иностранных дел Польши "способы, как увеличить усилия в поддержку реформ и создания открытой, динамично развивающейся Украины".

Встреча представителей США и Польши прошла в Торонто, в кулуарах ежегодной Конференции поддержки реформ Украины, где Волкер возглавляет официальную делегацию США.

Украинская правда

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Темы: США Польша Украина


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