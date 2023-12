Волкер: США и Польша договариваются о поддержке реформ в Украине

Внешнеполитические ведомства Соединенных Штатов и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и для ее динамичного развития.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Польша и США разделяют заинтересованность в сильной, безопасной Украине, интегрированной в регионе и в пределах трансатлантического сообщества", - написал дипломат.

Poland and the U.S. share an interest in a strong, secure Ukraine integrated in the region and within Trans-Atlantic community. Minister Czaputowicz ⁦@PolandMFA⁩ and I discussed how strengthen efforts to support reform and create an open, dynamic Ukraine. pic.twitter.com/vgQS7UPMFU